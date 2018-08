Været kan gjøre det vanskelig å se solformørkelse

innenriks

Fra klokken 10.30 og til litt etter 12 er solformørkelsen synlig her til lands. Den er den største i Norge siden 2015, opplyser astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes.

Befolkningen i Nord-Norge får i utgangspunktet oppleve den største formørkelsen, der 20 til 30 prosent av solen dekkes av månen.

Men det er også Nord-Norge som har mest skyer og regnvær.

– Det største spørsmålet er om det klarner opp ved Ofoten og Troms. Det er en viss mulighet for at det, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk institutt.

Også befolkningen på Svalbard kan være heldige og få se sola. Det er en sjanse for at det blir delvis skyet og oppholdsvær under formørkelsen, ifølge Noer.

Best sjanse på Østlandet

Formørkelsen blir også fremtredende på Østlandet, om ikke i like stor grad som i nord. Her varsles det oppholdsvær, og dermed er sjansene store for å få sett fenomenet.

Sørvest i landet blir solformørkelsen liten og kortvarig. Men med spesielle briller kan man se at solskiven har fått et lite «hakk». Også på Sørlandet er det meldt om oppholdsvær.

Sannes og Ødegaard minner om at man absolutt må bruke solformørkelsesbriller eller annet sikkert utstyr dersom man skal se rett på solskiva.

Meteorsverm i kveld

Når kvelden kommer, oppfordrer Sannes og Ødegaard om å igjen vende blikket mot himmelen. Da starter nemlig høydepunktet for Perseidene, som ifølge paret trolig blir årets aller flotteste meteorsverm.

Stjerneskuddene er i virkeligheten en sverm av støvkorn som brenner opp i atmosfæren over 80 kilometer over jordoverflaten.

– I år er det nymåne og perfekte forhold for å oppleve svermen på sitt beste, med 60 til 100 flotte stjerneskudd som farer over himmelen hver time på natten, sier de.

Dessverre setter været begrensninger også for meteorsvermen.

– Sør- og Østlandet får fortsatt det beste været. Det kan hende det sprekker opp på Nordvestlandet, men det spørs om ikke Nord-Norge er dekket av skyer da, sier Noer.

Unntaket er Svalbard, der de dermed har gode muligheter til å få med seg både solformørkelsen og meteorsvermen.

Solsonde fra NASA

Men allerede klokken 09.33 er det tid for dagens første hendelse. Da skyter nemlig NASA opp solsonden Parker fra Cape Canaveral Air Force Station i Florida. Oppskytingsvinduet er på 65 minutter, opplyser forsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Solsonden skal gjøre målinger i solens atmosfære. På det nærmeste vil sonden være 6,2 millioner kilometer fra soloverflaten, opplyser Ødegaard og Sannes.

– Dette blir aller første gang vi besøker atmosfæren til en stjerne, og sonden vil gi svar på flere mysterier om solen, solatmosfæren og dens påvirkning av omgivelsene, inkludert jorda.

(©NTB)