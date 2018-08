Vinden tar tak og stillaser i sør og øst – flere togstrekninger stengt

innenriks

Nedblåst tak

– Nedre del av Tollbugata sperres. Fred. Olsens gate/Prinsens gate sperres inn mot Tollbugata. Også kollektivtrafikken rammes av disse sperringene. Området som anses utsatt, er evakuert, og arbeid for å sikre stillaset er i gang, skriver politiet videre.

Advarer folk på fjellet

– Ting som er løst og stort, slik som telt, må sikres, ellers kan de blåse bort. Småbåter kan også få problemer, sier Ovhed.

Redningsselskapet opplyser at de bistår båter som sliter seg og driver i Bunnefjorden ved Oslo. De oppfordrer også småbåteiere til å holde seg på land.

– Det er urovekkende mye båter på sjøen. Vi ber om forståelse for at vi ikke per nå kan bistå båter som er i ferd med å slite seg, tvitrer Redningsselskapet fredag ettermiddag.

Innstilte ferger

Sør i landet har flere fergeselskaper avlyst en rekke avganger som følge av den kraftige vinden.

Blant annet har Fjordline kansellert avgangen fra Kristiansand klokka 13.30 og returavgangen fra Hirtshals klokka 17.00. Color Line har på sin side innstilt flere avganger mellom Sandefjord og Strømstad og mellom Kristiansand og Hirtshals.

(©NTB)