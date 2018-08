Varsler mindre vind langs kysten i sør og øst fredag kveld

innenriks

– Vinden er nå på vei ned de fleste steder langs kysten av Sør- og Østlandet. På kvelden vil den gå ned mot liten kuling, og så over til bris natt til lørdag. Da har lavtrykket beveget seg nordover, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til NTB i 19-tiden fredag.

Den kraftige vinden har skapt store utfordringer på Sør- og Østlandet, med trær som brekker, innstilt kollektivtrafikk og stillaser som kollapser.

På Svenner fyr i Vestfold ble det klokken 14 målet vindkast på hele 31,4 meter per sekund, mens det på Færder fyr ble målt kast på 29 meter per sekund. I Oslo er det kraftigste vindkastet som er målt hittil fredag på 23,3 meter per sekund, som tilsvarer liten storm. Det ble målt på Tryvannshøgda.

I stedet er det nå befolkningen lenger nord i landet som bør forberede seg på økende vind.

– Ved grensetraktene mot Sverige i Hedmark er det ventet stiv kuling på fjelltoppene i kveld, mens det i natt er ventet sterk kuling på Dovrefjell, i Jotunheimen og i Trollheimen, sier Selberg, og fortsetter:

– Det vil også bli en vindøkning i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld og i natt med stiv og sterk kuling flere steder. Tidlig lørdag morgen er det så varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

