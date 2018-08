Preget lokalmiljø tok farvel da Sunniva Ødegård (13) ble gravlagt

innenriks

Mens flagget vaiet på halv stang utenfor, samlet 400 personer seg i Varhaug kirke under fredagens seremoni, skriver Stavanger Aftenblad. Allerede halvannen time før seremonien, som ble ledet av sogneprest Gaute Øgreid Rasmussen, begynte familiemedlemmer og bygdefolk å fylle opp benkeradene.

Seremonien åpnet med sangen «Alt ble så stille», sunget av solist Bjarte Lending. Deretter sang hele kirken «Kjærlighet fra Gud», før presten holdt sin minnetale. Så ble det minneord fra presten.

– Den fryktelige nyheten om at Sunniva ble funnet død for 11 dager siden har satt dype spor i bygda. Vi føler oss lammet og uendelig triste, åpnet Rasmussen. Han beskrev Sunniva som livlig og sprudlende, en som likte å synge og opptre.

– Ei flott jentes liv endte på stien, bare 13 år gammel. Et fryktelig slag for familien, men en tragedie også for bygda Varhaug. Vi som er her i dag ønsker å meddele til Sunnivas nærmeste at vi føler med dere. Og lyse fred over Sunnivas minne, avsluttet sognepresten sitt minneord.

Den 17 år gamle gutten som er siktet for drapet, tilsto torsdag å ha drept 13-åringen. Han har foreløpig ikke formelt erkjent straffskyld. Familiens bistandsadvokat Harald Øglænd opplyser at familien er lettet over tilståelsen, fordi de ikke lenger trenger å tenke på om rett person er tatt.

