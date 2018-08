Mobilnettet flere steder på Østlandet slått ut av uværet

innenriks

– Akkurat nå er 15 basestasjoner i Østfold, 13 i Akershus og fem i Hedmark ute av drift på grunn av strømbrudd som følge av uværet, sier pressevakt Roald Orheim i Telenor til NTB klokken 18 fredag.

Han vet ikke hvor mange kunder som er rammet av at basestasjonene er ute av drift.

– Vi er prisgitt strøm på basestasjonene våre, så derfor er vi avhengige av at strømselskapene retter opp feilen for at basestasjonene skal kunne komme tilbake i drift. Det er litt reservestrøm i batterier på hver stasjon, men den varer ikke lenge, sier Orheim.

Hos konkurrenten Ice er tolv basestasjoner ute av drift i 18.45-tiden fredag.

– Disse er hovedsakelig i Østfold, men det er også noen ute av drift i Akershus og Hedmark, sier kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson.

Hos Telia er 15 basestasjoner i hvert av fylkene Østfold og Akershus nede fredag kveld.

– Rømskog i Østfold og Enebakk i Akershus er kraftigst rammet. Vi håper det ordner seg så fort som mulig, sier pressevakt Ellen Scheen hos Telia.

