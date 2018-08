Stoltenberg taler i Amundsens bisettelse

innenriks

Amundsen var mannen bak flere av formuleringene i Stoltenbergs taler i dagene etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og på Utøya.

– Hans rolle 22. juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden, var avgjørende for meg personlig, sa Stoltenberg til NTB dagen etter at Amundsen ble funnet død.

Amundsen døde under en joggetur i hjemtraktene Skoganvarre, 58 år gammel. Torsdag ettermiddag bisettes han fra Nordberg kirke i Oslo.

Fra familien vil ektefelle Karen Marie Berg og to av Amundsens fem barn holde taler. I tillegg til Stoltenberg, vil også venn og pressekollega Alf Hildrum og venn Terje Myklevoll holde taler.

Amundsen hadde en lang karriere som pressemann bak seg da han ble rekruttert tilbake til politikken av Stoltenberg i 2011. De to møttes første gang i AUF-sammenheng på 1970-tallet.

Bisettelsen forrettes av prest Trond Bakkevig. Det blir musikalske innslag ved Kari Bremnes, Mathias Eick og Henriette Steenstrup.

Ved sin bortgang var Amundsen i gang med en bok om tiden etter 22. juli-angrepene.

(©NTB)