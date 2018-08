Bakke-Jensen mener Putin må gjøre seg fortjent til et Finnmark-besøk

innenriks

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger og stortingsrepresentant Rune Strifeldt (Frp) fra Finnmark har tatt til orde for at Putin skal inviteres til Kirkenes 25. oktober neste år når Øst-Finnmark markerer 75-årsdagen for den sovjetiske frigjøringen.

Forsvarsministeren, som også er fra Finnmark, er ikke like overbevist om at Russlands president fortjener en invitasjon, skriver Klassekampen.

Forholdet mellom Russland og NATO har vært anspent siden i 2014, og Bakke-Jensen (H) er enig med politikerne i Finnmark om at det er behov for avspenning i forholdet mellom Norge og Russland. Men han mener initiativet må ligge hos Putin.

– Norge er et lite land. Vi er ikke litt for folkeretten, vi er helt for folkeretten. Ansvaret for å vise at Russland tar folkeretten på alvor, ligger hos Vladimir Putin, sier han til avisa.

2.122 sovjetiske soldater mistet livet under offensiven som Russland ledet an i frigjøringen.

(©NTB)