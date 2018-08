Værmelding for hele landet: Nå kommer regnet

innenriks

Natt til fredag kommer det meteorologen beskriver som et «litt intenst» lavtrykk fra Danmark, og sprer seg over landet. Med lavtrykket kommer det også vind og kjøligere temperaturer. Torsdag kan det bli opp mot 25 grader enkelte steder, men så er det slutt.

– Det blir et markant skille i temperaturene. Fra fredag er det få steder som får temperaturer over 20 grader, sier statsmeteorolog Gunnar Livik til NTB.

– Sommeren er nok ikke over, men det blir i alle fall perioder der vi ikke får sommerlige temperaturer, sier Livik.

Regn og kraftig vind

Første del av fredag skaper lavtrykket nedbør over mesteparten av Sør-Norge.

Sør- og Østlandet kommer best ut av lavtrykket. Lørdag og søndag blir det for det meste opphold her, med temperaturene på rundt 18 til 20 grader.

Etter hvert fredag ettermiddag beveger lavtrykket seg nordover. Det vil føre til kraftig vind. Onsdag ettermiddag ble det sendt ut farevarsel for Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark på grunn av sterk vind.

Farevarselet gjelder fredag. Det kan bli vindkast opp mot 30 meter per sekund. Meteorolog Rune Skoglund ber folk sikre trampoliner og ta inn hagemøblene.

– Broer kan stenges, og det vinden kan føre til skader på bygninger og infrastruktur, sier Skoglund til NTB.

Meteorologene ber folk unngå å bevege seg unødvendig utendørs, og advarer på Twitter om å ferdes på sjøen utenfor sørøstkysten fredag.

– Det blir sørvest sterk kuling. Det har ikke vært så mye av den styrken i disse områdene i sommer, sier statsmeteorolog Gunnar Livik til NTB.

Høst i nord

Etter hvert som lavtrykket beveger seg nordover fredag ettermiddag, vil regnet slå inn over Vestlandet, Midt-Norge og Nordland. Regnet varer til søndag de fleste steder. Unntaket er Vestlandet som kan få opphold i løpet av søndag.

Sent fredag kveld og natt til lørdag kommer regnet til Troms og Finnmark.

Fallet i temperaturene gjelder også i Nord-Norge, hvor det nærmest blir høstvær i løpet av helgen, ifølge meteorologen.

– Det er ikke så greit å si hvem som får finest eller dårligst vær, stort sett blir det regn de fleste steder.

Regnet fortsetter

Etter helgen fortsetter nedbørsværet. Søndag kveld kommer nemlig et nytt lavtrykk innover landet, denne gangen fra Storbritannia. Natt til mandag blir det derfor regn flere steder sør for Stad og Dovre.

– Det er ingen lange perioder uten nedbør. Det kan komme en og annen dag med lite nedbør innimellom, men ingen klare finværsperioder, sier Livik.

Regnværet holder stand i alle fall til midten av neste uke, etter det er prognosene veldig usikre.

I Midt-Norge blir været litt lettere, mens bygeværet fortsetter i Nord-Norge.

Lavtrykket fra Storbritannia slår muligens ikke like hardt inn over Nord-Norge. Det blir fortsatt nedbør, men kun i perioder.

