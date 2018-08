Siv Jensen om Sandbergs tur: – Jeg ble overrasket

innenriks

I et intervju med TV 2 sier Jensen at Sandberg burde ha varslet om turen og ikke tatt med seg telefonen.

– Gradert informasjon behandles og sjekkes trygt. Det skal man ikke være bekymret over. Per Sandberg er et veldig engasjert samfunnsmenneske, som har gjort en god jobb som fiskeriminister. Han er opptatt av å gjøre en god jobb, og nå har han innrømmet å ha gjort en feil, sier finansministeren.

– Det var et brudd på rutiner og reglement. Vi har strenge regler, og det er viktig å ta vare på sikkerheten. Det er bra at han har erkjent feilen, og nå må vi gå videre, sier Jensen.

Fiskeriminister Per Sandberg har vedgått og beklaget at han brøt sikkerhetsrutinene da han i sommer reiste til Iran med kjæresten Bahareh Letnes uten å varsle statsministeren om turen på forhånd. Han hadde dessuten tatt med seg tjenestetelefonen, hvor regjeringens saksbehandlingssystem var installert. Det samme skjedde da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år.

I et brev til Stortinget gir statsminister Erna Solberg (H) fiskeriminister Sandberg offentlig korreks, men gir samtidig tilgivelse til sin statsråd.

