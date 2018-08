Nye tall for industrien: uendret produksjon i juni

innenriks

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den samlede industriproduksjonen var uendret fra mai til juni.

– Næringer innenfor den petroleumsrettede metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer så en oppgang i denne perioden. På motsatt side falt produksjonen i blant annet kjemiske råvarer og i gummi, plast og mineralsk industri, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Høy kjøttproduksjon

Ser man på hele 2. kvartal under ett, økte produksjonen med 0,8 prosent sammenlignet med det foregående kvartalet. Tallet er sesongjustert.

– Veksten kan særlig knyttes til høy produksjon i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Oppgangen henger blant annet sammen med høy aktivitet innenfor produksjon av kjøtt- og kjøttvarer, skriver SSB.

I løpet av sommeren har flere bønder blitt nødt til å slakte flere dyr enn planlagt på grunn av den ekstreme tørken, noe som kanskje kan forklare den økte kjøttproduksjonen.

– I tillegg var det også høy produksjon innenfor meierivarer og iskrem, og mineralvann og leskedrikker. Denne utviklingen kan ses i sammenheng med høy temperatur og finvær, heter det i SSBs gjennomgang.

Millioner av is

Både iskremprodusenter og norske bryggerier har tidligere meldt om en svært god sommer. I juli fortalte både Hennig-Olsen og Diplom-Is til NTB at de har startet med 24-timersproduksjon av is for å dekke etterspørselen.

– Mai og juni har vært tidenes beste for Diplom-Is. Samlet har vi hatt en vekst på 26 prosent sammenlignet med fjorårets sommermåneder. Vi forventer nå å selge 300 millioner isporsjoner i løpet av året, sa administrerende direktør Rita Kristin Broch i Diplom-Is.

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen sa i juli at han spår et potensielt rekordår for bransjen. Han kunne fortelle at varmen har vært særlig godt nytt for lysere øltyper, mens nordmenn også har helt i seg langt mer alkoholfritt øl enn tidligere.

Betydelig omsetningsøkning

Tirsdag la SSB også fram tall for omsetningen i industrien. De sesongjusterte tallene viser en økning på 4,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i 2018. Fra mai til juni var det en oppgang på 1,5 prosent.

– Flesteparten av næringene meldte om økt omsetning i perioden, og det største bidraget til veksten kom fra næringsmiddelindustrien som hadde en økning på 4,5 prosent. Innenfor næringsmiddelindustrien var det spesielt bearbeiding og konservering av fisk som viste oppgang. Kjøtt og kjøttvarer hadde også høyere omsetning i denne perioden, skriver SSB.

Bygging av skip og oljeplattformer var også med på å trekke opp tallene.

