Tidenes største norske forskningsprosjekt er i gang

Det første toktet med forskningsfartøyet Kronprins Haakon, som kostet 1,4 milliarder kroner, skal gå i områdene øst for Svalbard. På agendaen står både kartlegging av klimaendringer og bedre forståelse av økosystemet i havet.

Forskningsprosjektet Arven etter Nansen skal kartlegge det nordlige Barentshavet og har en budsjettramme på 800 millioner kroner – sannsynligvis det største forskningsprosjektet i Norge noensinne.

Det 11.000 tonn tunge og 100 meter lange skipet beskrives som det desidert største forskningsfartøyet i verden.

– Det er et av verdens beste skip for å måle miljøforandringer. Gjennom den nye informasjonen vi får fra forskningstoktene skal vi sørge for at havet holder kvalitet til både oljeindustri og fiskeri, sier direktør Sissel Rogne ved Polarinstituttet til Nordlys.

Prosjektet har planer om totalt 285 toktdøgn med skipet i årene 2018–2022.

