Grønn Ungdom vil legge ned norsk kyllingindustri

MDGs ungdomsparti ønsker også at høye krav om dyrevelferd skal stilles overfor utenlandske kyllingprodusenter som vil eksportere kylling til Norge.

Bakgrunnen for forslaget er at Grønn Ungdom mener at kylling i dag «behandles som rullebåndsobjekter uten iboende verdi». Det var ungdommenes landsstyre som vedtok saken.

– Dette er ikke ment som et angrep på kyllingbøndene, men som et oppgjør med en type dyrehold som vi som samfunn ikke bør akseptere lenger, sier Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt om forslaget.

I Norge produseres de rundt 70 millioner kyllinger årlig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ungdomspartiet vil også stanse alle subsidier og tilskudd til fjørfebransjen i Norge i en omstillingsfase. I stedet vil de at fjørfebøndene skal produsere grønnsaker.

– En kraftig nedskalering av kyllingproduksjonen bør kompenseres for med økt grønnsaksproduksjon, for eksempel i vertikale landbrukshaller. Det finnes eksempler på gamle kontorlokaler og industrihaller som nå brukes til grønnsaksdyrking, og gamle kyllinghaller kan også egne seg, mener Holtvedt.

