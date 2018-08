Fortsatt meget stor skogbrannfare

innenriks

I Råde ligger indeksen på hele 215 for tirsdag, ifølge oversikten til Yr.no.

Alt over 70 regnes som meget stor skogbrannfare, som rødt nivå og det aller høyeste.

Også flere steder i blant annet Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane er brannfaren oppe på rødt nivå mandag eller tirsdag.

Ifølge NRK ser ikke et lavtrykk over Sør-Norge i midten av uka ut til å være nok til fjerne den store skogbrannfaren.

– Det er litt usikkert på hvor nedbøren vil komme. Det kommer et nedbørsområde fra sør, men hvor det vil komme og hvor mye er usikkert. I Oslo ligger det an til å komme under 10 millimeter, så det er ikke snakk om mye regn, forteller meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt.

