Mann omkom etter fall i innsjø i Sogn og Fjordane

innenriks

Politiet opplyser til NTB at mannen og to andre personer falt i vannet da en isblokk løsnet fra Nigardsbreen.

– Det er uklart om de tre ble truffet av isblokken, men to av dem kom seg opp av vannet, mens den tredje forsvant. Etter hvert ble mannen observert livløs, men han ble ikke reddet opp før redningshelikopteret kom til stedet, sa operasjonsleder Helge Blindheim til NTB søndag kveld.

Mannen ble erklært død etter forsøk på livreddende førstehjelp. De to andre i følget hans er en mann og en kvinne, som begge er utenlandske statsborgere.

– Mannen er lettere skadd, mens kvinnen er våt og kald. De følges opp av helsepersonell, og vi jobber med å få oversikt over nasjonalitet og identitet, sa Blindheim.

Politiet tar også avhør av andre personer som overvar hendelsen.

En luftambulanse, et redningshelikopter og redningsdykkere fra Bergen ble tilkalt i forbindelse med hendelsen, meldt til politiet klokka 17.10.

Trosset sannsynligvis sperring

Turfølget var ifølge Bergens Tidende ikke en del av en organisert tur med guide.

– Det virker på oss som om dette har vært en vennegjeng på tur, og alt tyder på at de har gått forbi sperringene ved breen, sier Blindheim til avisa.

Andre turister BT har vært i kontakt med forteller at et titalls personer tok seg forbi sperringene og at flere også tok med barna sine.

Andre dødsfall på fire år

For fire år siden ble to tyske barn vitne til at begge foreldrene deres omkom da Nigardsbreen kalvet. Allerede dagen etter tok andre turister seg forbi sperringene.

Før turistsesongen året etter ble det satt ut nye skilt i gult og svart, med symboler som viser faren ved å trosse sperringene. Skiltene er kombinert med doble kjettinger i gult og svart.

– Det å trosse sperringene medfører stor fare. Det har vi sett tidligere, og det fikk vi se i dag. Man har ingen garanti for når is løsner. Det kan se pent og fredelig ut, men plutselig kan den slippe store isblokker, så det er en stor fare ved å trosse sperringene. Det er ikke for politiet sin del at advarslene er der, sier Blindheim.

(©NTB)