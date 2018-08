Helikopteret som veltet på Sola kan bli reservedeler

innenriks

Helikopteret hadde motor og rotor i gang, og to personer var om bord da helikopteret veltet på Sola flystasjon i november i fjor. Ingen ble skadd i hendelsen, men helikopteret fikk store skader.

Helikopteret hadde ankommet Norge kun noen dager før. Det er et redningshelikopter av typen AW101 som skal erstatte dagens Sea King-helikoptre.

Stavanger Aftenblad skriver lørdag at helikopteret nå er i Yeovil i England for undersøkelse. De foreløpige undersøkelsene har vist at skadene er omfattende, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse på om helikopteret skal repareres.

– Per nå pågår det kun demontering av komponenter for detaljert undersøkelse. Ved en eventuell reparasjon av helikopteret vil en måtte skifte eller reparere enkelte skrogelementer samt installere reparerte eller nye komponenter. Det vil deretter gjennomføres tester på bakken og under flygning, skriver kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost til Aftenbladet.

Havarikommisjonen avdekket ikke noen kritiske feil med helikopteret da de undersøkte det kort tid etter ulykken.

Justis- og beredskapsdepartementet venter fremdeles på det endelige resultatet fra de tekniske undersøkelsene.

– I tilfeller hvor det ikke vurderes som aktuelt å reparere, kan det være et alternativ å gjenbruke komponenter (f.eks. motorer) som reservedeler til den øvrige flåten, skriver Strømmen.

Det er foreløpig ikke avklart hvem som må betale for velten og eventuelle reparasjoner av helikopteret.

Helikopteret som veltet, var det første av 16 slike helikoptre som Forsvaret har bestilt. Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptrene. Helikoptrene har en samlet kostnad på 6,25 milliarder kroner, reservedeler medregnet.

(©NTB)