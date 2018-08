Bil havnet i vannet etter politijakt i Lillestrøm

innenriks

– Det hele startet klokka 2.25 da en bil prøvde å kjøre fra patruljen som forsøkte å stanse dem for kontroll. Da ferden gikk inn i Rælingstunnelen i retning Lillestrøm, avbrøt patruljen forfølging, sier operasjonsleder Ronny Samuelson i Øst politidistrikt til NTB.

– Da bilen kom ut av tunnelen, angivelig i høy hastighet, kjørte den over en rundkjøring, fløy over et autovern og havnet på taket i elva.

Rett ved stedet sto en annen patrulje som fikk øye på bilen. Politifolkene hoppet ut i vannet og fikk dratt de to ut av bilen og på land.

De to mennene i slutten av tenårene ble kjørt til Ahus, men det skal ha gått relativt bra med dem.

– Det er snakk om mulig ankelbrudd på den ene personen.

Samuelson forteller at politiet valgte å kontrollere bilen da de begynte å mistenke promillekjøring på grunn av vinglete kjøring.

– Det fremgår at sjåføren ikke hadde gyldig førerkort, sier han.

(©NTB)