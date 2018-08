Støre: Det peker mot nei til oljeutvinning i LoVeSe

innenriks

I vinter har ti fylkeslag i Ap sagt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne uken kom også Bodø ut med et klart nei.

– Den utviklingen du beskriver peker i én retning, så må de i partiet som har et annet syn, møte det i debatten. Partiets politikk utformes gjennom debatt, vedtak i partilag og fylkeslag og ender opp med vedtak på landsmøtet, sier Støre til Aftenposten.

Han synes det er bra at temaet debatteres, men understreker at han fortsatt står på formuleringene i partigrammet, som sier delvis vern og at deler skal konsekvensutredes.

– Vedtaket i Bodø Ap om vern er viktig, fordi det kommer fra landsdelen selv.

Støre peker på viktigheten av en helhetlig forvaltningsplan.

– Og dersom det skal være oljeaktivitet i disse områdene, må miljøkravene være strenge, sier han.

AUF-leder Mani Hussaini sa i sin tale under sommerleiren på Utøya onsdag at de sier klart nei til oljeaktivitet i disse områdene. AUF vil reise spørsmålet om vern på landsmøtet til våren.

(©NTB)