Rettsviter mener Sandberg kan ha brutt sikkerhetsloven

Sandbergs mobiltelefon blir nå undersøkt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter at fiskeriministeren hadde med seg jobbmobilen på ferie til Iran. Flere eksperter mener at telefonen med all sannsynlighet er blitt hacket.

– Hvis informasjon i saksbehandlingssystemet, eposter, SMS-er eller notater som befant seg på telefonen er sikkerhetsgradert, kan Sandberg ha brutt sikkerhetsloven, sier stipendiat ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Ingvild Bruce til Dagbladet.

Hun viser til at sikkerhetsloven blant annet slår fast at enhver som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i sitt arbeid for en offentlig virksomhet, plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til denne informasjonen.

Bruce jobber ifølge UiOs hjemmeside med en doktorgrad om politi- og etterretningstjenester. Hun har tidligere blant annet arbeidet hos Sivilombudsmannen, i Justisdepartementet, Økokrim og for Stortinget.

