Ingrid Espelid Hovig er død

Gyldendal forlag bekrefter dødsfallet overfor NRK.

I over 30 år ledet Hovig Fjernsynskjøkkenet på kanalen.

I løpet av karrieren har hun også skrevet og bidratt til over 60 kokebøker, og fikk en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

– Ingrid Espelid Hovig har vært en inspirator for veldig mange. Gjennom tiår i Fjernsynskjøkkenet lærte hun det norske folk å lage god og sunn mat. Hun har gitt oss kunnskap om sammenhengen mellom et sunt kosthold og god helse, men det viktigste er at hun har vist oss gleden ved å lage mat. At det å lage sunn og god mat er noe alle kan klare, sa helseminister Bent Høie (H) under en festlunsj regjeringen holdt da Hovig fylte 90 år i 2014.