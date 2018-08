Fallskjermulykke i Tønsberg

innenriks

Meldingen om ulykken kom fredag ettermiddag. Den skadde tas hånd om av ambulansepersonell.

– Vi har fått melding om at det skal dreie seg om to fallskjermhoppere, som begge har landet forkjært. Den ene skal ha landet i et tre og den andre fikk en hard landing på bakken. En er kommet til skade, den andre ikke, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hva som var årsaken til de uheldige landingene, er foreløpig uklart.

– Fallskjermene skal ha blitt utløst, men kanskje for sent. Det vil bli undersøkt, sier Kråkenes.

