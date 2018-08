Tom Cruise med hilsen under filmvisning på Preikestolen

innenriks

Utekinoen på det berømte fjellplatået startet klokka 23.00 onsdag kveld. Over 1.500 har kjøpt kinobilletter, og ytterligere 300–400 gjester er invitert, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ifølge NRK er Kristoffer Joner, som spiller en atomforsker, en av gjestene. Hovedrolleinnehaver Tom Cruise er ikke til stede, men ifølge kanalen vil han komme med en spesiell hilsen til de oppmøtte. NRKs reporter på stedet melder om god stemning.

– Folk koser seg. Det er perfekte værforhold. Alt ligger til rette for en unik kinoopplevelse, forteller Stine Rørvik.

Spesiell utekino

Bak kinolerretet stuper fjellsiden over 600 meter ned i Lysefjorden. Det var langs dette stupet Cruise svingte seg under innspillingen av filmen i fjor høst. Preikestolen er godt synlig i fire minutter i slutten av filmen, men handlingen er lagt til Kashmir i Asia. NRK har tidligere skrevet at norsk reiselivsbransje flyr inn en rekke internasjonale medier til den spektakulære filmvisningen i håp om at dette skal bidra til ekstra oppmerksomhet rundt hvor scenen egentlig er spilt inn.

– Vi har med det råeste kinoutstyret som er å oppdrive. Utekino gjør vi mye, men sjelden så høyt til fjells og langt fra kjørevei, sier Tore Brede Michelsen og John Erik Armelius i Unique Cinema Systems.

Den spenningsmettede filmen varer i 2 timer og 25 minutter, noe som betyr at det blir massevandring ned fra fjellet rundt klokka 1.30 natt til torsdag. Stien ned vil være belyst med 200 lysstaver, og folk er i tillegg oppfordret til å ta med hodelykt.

Arrangementet filmes

Ifølge NRK er det leid inn profesjonelle folk til å filme hele premierearrangementet. Men det er foreløpig usikkert hva materialet skal brukes til.

Mission Impossible 6 har for øvrig fått strålende anmeldelser verden over, og solgte billetter for 61,5 millioner dollar under åpningshelgen i USA – ny rekord for filmserien.

