Sandberg fulgte ikke PSTs sikkerhetsråd på Iran-reisen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i oppdrag å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsaktivitet fra statlige aktører, deriblant aktivitet rettet mot norske politikere. De har helt spesifikke råd angående det å ha med seg elektronisk utstyr på reiser til såkalte høyrisikoland, som Iran, Russland og Kina.

– Våre råd er at de ikke tar med mobiltelefoner eller nettbrett til slike land. I stedet råder vi dem til å skaffe seg en midlertidig mobiltelefon for reisen og at de kaster den når de kommer hjem, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.

Tidligere leder av etterretningsgruppen E14, Ola Kaldager, til samme avis at det ta med seg jobbtelefonen til Iran var «en klar sikkerhetsglipp» fra Sandbergs side.

– Man tar aldri med jobbtelefon til slike land som Iran. Det er lett å komme seg inn i dem for etterretningstjenestene. En statsråds telefon kan gi god oversikt over livet deres og sensitiv informasjon, sier Kaldager.

Kommunikasjonssjef Martine Røiseland i Fiskeridepartementet bekrefter at Sandberg hadde med seg jobbtelefonen til Iran. Videre sier hun at statsråden ikke har noen kommentar om hvorfor han ikke fulgte rådene fra sikkerhetstjenesten.

Statsråder er ikke pålagt å rådføre seg med PST før de reiser, og Sandberg har tidligere uttalt at han gjorde sikkerhetsvurderingene i forkant av reisen basert på tidligere besøk til Iran.

