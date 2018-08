Mann knivstukket i bakhodet i Bergen

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i Neumanns gate klokken 3.35. Gjerningsmannen er beskrevet som en mann på om lag 165 centimeter, med blondt fippskjegg og kort, lyst hår. Han var iført dongeribukser og en hvit t-skjorte da han løp fra stedet. Han var onsdag morgen fremdeles ikke pågrepet, skriver Bergens Tidende.

– Ifølge vitner skal det hele ha startet med bråk inne på et utested, og så skjedde knivstikkingen på utsiden, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB klokken 4.45.

Han forteller at mannen skal ha blitt stukket flere ganger i bakhodet i tillegg til i armen. Politiet hadde ikke oversikt over skadeomfanget.

– Han har blødd veldig mye, men han var bevisst da han fraktet til sykehuset.

– Det blir meldt at fornærmede har blitt utsatt for potensielt dødelige stikk. Så det var viktig at han fikk kjapp behandling, sier operasjonsleder Knut Dahl Michelsen til Bergensavisen.

Politiet søkte i området med flere patruljer etter gjerningsmannen, men uten at noen ble pågrepet. Onsdag morgen arbeidet politiets teknikere på stedet.

