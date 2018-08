Forsvareren: – Drapssiktet 17-åring godtar fengsling – fastholder uskyld

innenriks

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, sier advokat Tor Inge Borgersen i en skriftlig uttalelse til NTB.

Den 17 år gamle gutten ble tirsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll fordi retten mener det er fare for at han skal ødelegge bevis hvis han får gå fri. Politiet mener han drepte den 13 år gamle jenta sent søndag kveld eller natt til mandag.

Gutten har medgitt at han var på stedet der jenta ble funnet død, men fastholder at han ikke har noe med dødsfallet å gjøre. Verken politiet eller forsvareren vil gå inn på hva gutten konkret har forklart om sine aktiviteter den aktuelle kvelden eller hva som førte til at det ble tatt ut siktelse for drap.

– Siktede er under 18 år, og verken han eller hans verger ønsker at jeg gir informasjon til mediene om hans forklaring til politiet eller om hvordan han har reagert på å bli siktet i saken, sier Borgersen.

Han viser til politiets kortfattede opplysninger i saken så langt, og kommer ikke til å utdype dem eller gi ytterligere informasjon til pressen: – Politiets opplysninger i saken er balanserte og korrekte, sier Borgersen.

