Finanstilsynet etterforsker DNB Eiendom

– Vi åpner sak slik at vi kan vurdere om DNB Eiendom har brutt eiendomsmeglingsloven. Vi ber nå DNB om en utførlig redegjørelse for det som har skjedd, bekrefter Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet, til E24.

Etterforskningen av DNB Eiendom kommer etter at en eiendomsmeglerfullmektig i selskapet hemmeligholdt en takstrapport som dokumenterte 22 feil og mangler ved en tømmerbollig på Hell utenfor Trondheim som fullmektigen skulle selge tidligere i år. I stedet engasjerte fullmektigen en annen takstmann som kun påviste én feil, og det var kun denne rapporten kjøperen og andre interessenter fikk se.

Selger ble også bedt om å fylle ut to egenerklæringer for huset. Den første egenerklæringen hvor selger opplyste om bevegelse i huset ble ikke lagt ved i salgsoppgaven.

Kjøpet ble senere likevel hevet.

Ifølge E24 skjer det tre til fem ganger i året at Finanstilsynet undersøker slike enkeltsalg. De regner med å bruke rundt to måneder på undersøkelsen av dette tilfellet. I ytterste konsekvens kan meglerkontoret fullmektigen var ansatt ved miste bevillingen sin, men de kan også få pålegg om å endre eller skjerpe inn rutiner.

– Jeg kan ikke si så mye om denne saken enda utover at jeg ikke kjenner til en lignende sak som denne, sier Anne-Kari Tuv.

