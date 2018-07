Barnebarnet synger i Thorvald Stoltenbergs bisettelse

innenriks

Det opplyser familien foran bisettelsen, som finner sted i Oslo domkirke torsdag klokka 13.

Catharina Stoltenberg er Thorvald Stoltenbergs barnebarn og datter av Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud. Hun er kjent fra duoen Smerz, som blant annet opptrer på Øyafestivalen i år.

Catharina Stoltenberg sang også i bisettelsen til Jens Stoltenbergs lillesøster Nini Stoltenberg.

Stor deltakelse

Det er ventet stor deltakelse når Thorvald Stoltenberg bisettes. Kong Harald og dronning Sonja har begge meldt sin ankomst. Også prinsesse Astrid deltar.

Fra regjeringen møter statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det er prest Sturla Stålsett som forretter.

I et intervju med NTB etter dødsfallet sa Jens Stoltenberg at han er glad for at bisettelsen holdes i Oslo domkirke, som har stor kapasitet.

– Thorvald kjente mange. Fra innland og utland. Fra veldig forskjellige miljøer. Fra folk med posisjoner og makt til folk på gata. Det håper jeg bisettelsen kan speile, sa han.

Flere taler

Det er Jens Stoltenberg og hans søster Camilla som taler på vegne av familien.

I tillegg vil tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Thorvald Stoltenbergs livslange venner Carsten Smith, Harald Tybring-Gjedde og Helge Vindenes holde taler.

I etterkant blir det arrangert et minnesamvær i Samfunnssalen klokken 14.30 i regi av Arbeiderpartiet og Oslo Arbeiderparti. Her skal programmet ledes av Åse Kleveland og vil blant annet inneholde taler fra barnebarna Mathias og Emil Aas Stoltenberg.

I tillegg skal Jan Egeland, Bjørn Tore Godal, Kai Eide, Grete Brochmann, Rune Rafaelsen, Hans Christian Gabrielsen, Mani Hussaini, Hanne Marie Heggdal og Arild Knutsen tale.

Det blir musikalske innslag fra Catharina Stoltenberg og Søren Gregersen, Lars Lillo Stenberg, Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand.

Ble 87 år gammel

Thorvald Stoltenberg sovnet stille inn fredag den 13. juli. Han ble 87 år gammel.

Thorvald Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

Han var også president i Norges Røde Kors fra 1999 til 2008. Han engasjerte seg for folk i rusmiljøet og mennesker på siden av samfunnet.

Stoltenberg etterlater seg barna Camilla og Jens, samt kjæresten og filmregissøren Anja Breien. Hans yngste datter Nini døde i 2014 og hans kone Karin i 2012.

(©NTB)