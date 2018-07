Svak mandag på Oslo Børs

innenriks

Omsetningen mandag endte på sommerstille 3,13 milliarder kroner fordelt på 85.400 handler.

Equinor topper omsetningslisten, men faller 0,3 prosent. Dagens tapere er imidlertid Telenor, ned 1,6 prosent og Aker BP, ned 1,7 prosent.

Vinnerne mandag er Marine Harvest, som går opp 1,2 prosent, og DNO som øker med 0,8 prosent.

De europeiske børsene hadde en dårlig dag. DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,4 prosent. I Paris gikk CAC 40 ned 0,2 prosent, mens i London gikk FTSE 100 ned 0,1 prosent.

Da børsen stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,1 dollar på spotmarkedet etter å ha vært helt nede i 74,2 dollar tidligere på dagen. Amerikansk lettolje ble solgt for 70,3 dollar fatet.

