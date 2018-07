De norske brannfolkene ferdige i Sverige

innenriks

En fordelaktig værmelding og redusert fare for nye skogbranner gjør at svenske myndigheter har besluttet å redusere den internasjonale bistanden, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mandag.

Ti norske skogbrannhelikoptre og rundt 40 brannmannskaper fra Trøndelag har vært i innsats på ulike steder i Sverige siden anmodningen om hjelp kom 15. juli.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt med skogbrannslokkingen i Sverige. Dette klarte vi samtidig som vi ivaretok høyeste skogbrannberedskap i Norge, og jeg er stolt av den formidable innsatsen til mannskapene i så vel luften som på bakken – både i Sverige og her hjemme, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Samtidig understreker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige at behovet for internasjonal bistand igjen kan øke dersom situasjonen på bakken endrer seg til det verre.

