Ap-ledere hyller Hans Kristian Amundsen

innenriks

Taleskriver og rådgiver, finnmarking, fembarnspappa, kjæreste og ex-redaktør Hans Kristian Amundsen kom aldri hjem fra joggeturen i hjemtraktene Skoganvarre søndag. Amundsen ble 58 år gammel.

– Hans rolle 22. juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden, var avgjørende for meg personlig, sier tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg.

Han forteller at de to møttes i AUF på 1970-tallet og at de utviklet et nært venneskap gjennom samarbeidet på Statsministerens kontor der Amundsen ble hentet inn som rådgiver, taleskriver og pressekontakt midtveis i Stoltenbergs andre periode.

Fant ordene

Amundsen er mannen bak mange av talene som Stoltenberg holdt etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

Ordene «Ingen skal få bombe oss til taushet, ingen skal få skyte oss til taushet, ingen skal få skremme oss fra å være Norge» er blant formuleringene som ble ført i pennen av Amundsen.

– Han forsto betydningen av hvilke ord som ble valgt. Og som den dyktige taleskriver han var, valgte han ikke sine egne ord, men de som passer til lederens person. Slik ble dette Stoltenbergs ord, god hjulpet av Hans Kristians evne til å forstå Jens, Arbeiderpartiet og folkets behov, oppsummerer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Inspirator

Også Støre forteller om et nært og vennskapelig forhold til Amundsen. Han flyttet over til stortingsgruppa som sekretariatsleder etter stortingsvalget i 2013.

– Vi holdt kontakten også etter at han sluttet i februar i år, blant annet med turer i skogen der vi pratet om politikk og livet selv. Han var til stede i alt han gjorde, han ga meg mye inspirasjon gjennom sitt humør og levende væremåte, sier Støre til NTB.

Amundsens energi, engasjement og arbeidskapasitet er andre egenskaper Støre sier han satte stor pris på.

Helstøpt og ærlig

Stoltenberg kaller Amundsen helstøpt som politisk menneske og sosialdemokrat, og slår fast at han hadde en enestående evne til å formulere viktige budskap.

Støre trekker fram en annen egenskap som mange som møtte Amundsen vil nikke gjenkjennende til.

– Jeg opplevde ham som veldig lojal. Også var han ærlig, og det måtte folk tåle. Derfor la jeg alltid vekt på å lytte til ham, sier Ap-lederen.

Støre og Stoltenberg understreker begge at deres tanker går til barna og hans kjære Karen Marie Berg. Hun skrev følgende på Facebook mandag formiddag:

– Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære.»

Pressemann

Amundsen hadde ni år som sjefredaktør og administrerende direktør i avisa Nordlys bak seg da han ble statssekretær i 2011.

Før det hadde han blant annet stillinger som nyhetsredaktør i Finnmark Dagblad, Arbeiderbladet og Dagbladet, sjefredaktør i A-pressens TV-satsing Nyhetskanalen mot slutten av 1990-tallet og som konsernredaktør i A-pressen.

Amundsen skrev nylig på Facebook at han jobbet med en bok med tittelen «Vi er et lite land, men et stort folk. Slik samlet vi Norge 22. juli-22. august». Planen var å gi ut boka til høsten.

Porsanger-lensmann Tarjei Leinan Mathiesen sier dødsårsaken foreløpig ikke er kjent. Det er ikke noe som tilsier at noe kriminelt har skjedd, eller at Amundsen skal ha vært utsatt for en ulykke.