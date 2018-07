Mann jaget turistpar med kniv i Oslo

innenriks

Hendelsen skjedde ved 13-tiden søndag ettermiddag.

– Vi fikk inn mange telefoner at noen ropte om hjelp og ble jaget av en mann med kniv. Vi hadde en patrulje like i nærheten og pågrep to personer, men vi fant ikke kniven. De som ble jaget er visstnok et italiensk turistpar og de er tatt inn til avhør, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Det italienske turistparet skal ha blitt jaget rundt i trafikken, mellom biler og søkte tilflukt i en buss som hadde stanset.

Ingen ble skadd og forløpet til hendelsen er ikke kjent.

