Styrtregn og lynnedslag i Agder – kontroll på skogbrannen i Vindlandsheia

– Det har regnet mange steder, men Vindlandsheia har ikke fått regn i kveld. Her hadde vi imidlertid hatt veldig god bruk for regn, sier vaktleder Harald Robersvik ved 110-sentralen i Agder til NTB sent lørdag kveld.

Brannmannskapene trappet da ned arbeidet med å slokke skogbrannen mellom Birkenes og Grimstad, som har pågått siden torsdag. Også politiet så det som trygt å forlate området og heller konsentrere seg om mer normale utfordringer på lørdagskvelden.

50 mann lørdag

– Vi trapper ned for natta, men kommer på igjen lørdag morgen med 50 mann. Jeg snakket med overbefal nå nettopp. Vi har en kantsone ute og har kontroll. Samtidig driver vi og endevender bakken, noe som er et møysommelig arbeid. Tre mann blir gående og passe på om det skulle skje forandringer i løpet av natten, sier Robersvik.

Et område på over 200 mål brenner fortsatt, og vil trolig gjøre det i mange dager. Slokkingsarbeidet er en utfordrende jobb, men ingen er så langt blitt skadd i dette arbeidet.

– Foreløpig går det bra. Vi går nå inn i en fase hvor det har brent lenge, røttene i trærne er brent av og vi er bekymret for at svære trær skal falle. Når bakken brenner, tror man kanskje at jorden bare brenner opp, men det er mye sand, og det er veldig tungt for mannskapene å gå i sandbankene rundt omkring, sier Robersvik.

Oversvømmelse

Idet tordenværet trakk inn over Sør-Norge lørdag kveld, ringte telefonene til de forskjellige 110-sentralene i ett sett. Bare i Agder kom det på kort tid inn meldinger om åtte-ti branner som følge av lynnedslag.

– Litt kuriøst var det at vi også fikk melding om oversvømmelse i et strømskap. I mandalsregionen hadde noen målt at det kom tolv millimeter nedbør bare på en regnbyge. De dråpene som kommer er store, sier vaktlederen.

Sivilforsvaret har stilt med over 30 mannskaper under arbeidet med skogbrannen i Vindlandsheia. Lørdag var vinden et stort problem, og førte til at skogbrannen stadig vekk blusset opp igjen på steder der den tidligere hadde vært slukket.

Et brannhelikopter dynket lørdag sentrale deler av brannområdet med vann, før det fløy tilbake til Kjevik. Det står imidlertid parat og vil lette igjen og sette kurs for Vindlandsheia så fort det er behov for ekstra bistand fra lufta.

Mange skogbranner

En rekke steder i Sør-Norge begynte det å brenne i skog og mark lørdag. Brannene fra forrige uke i Setesdal blusset opp igjen, og i 16-tiden tok et brannhelikopter av for å bistå med slukkingen av en skogbrann i Dalansheia i Vegårshei.

Brannvesenet i Telemark opplyste samtidig at det var 19 pågående skogbrannhendelser i fylket. Flere lynnedslag på kvelden førte imidlertid til flere meldinger om skogbranner, og tre skogbrannfly var i lufta for å sjekke alle meldingene som kom inn, melder NRK.

Lørdag brant det også i Undredal i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane, og ved Lunde i Sirdal blusset en skogbrann opp igjen. Også brannvesenet i Flesberg kommune rykket ut til to skogbranner lørdag kveld.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har økt skogbrannberedskapen ytterligere i helgen, og fire skogbrannhelikoptre er plusset på de tolv som allerede er i beredskap.

(©NTB)