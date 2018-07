Måneformørkelse over Norge fredag kveld

innenriks

På forhånd var det varslet at totalformørkelsen skulle begynne klokka 21.30 og vare til klokka 23.13 og at månen trolig skulle å få en vakker rødfarge.

– Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue, både på grunn av varigheten, og fordi månen står lavt over horisonten, lovet vitenskapsformidler Anne Mette Sannes, som sammen med astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard driver nettsiden astroevents.no.

Sjelden

Det skulle vise seg at ventetiden nok ble litt lenger enn forespeilet for mange forventningsfulle oppmøtte rundt omkring, med og uten kamerautstyr. De måtte vente opptil flere timer før de så noe, og månen var ganske høyt på himmelen og ikke egentlig så rød de første timene heller.

Uansett hvordan man føler for opplevelsen av det hele, så er det en historisk hendelse ettersom det er hele 105 år til neste gang en så langvarig total måneformørkelse inntreffer.

Røde måner

Mulighetene for en rød måne avhenger av forholdene i atmosfæren. Store mengder aske og sotpartikler kan føre til at månen blir mindre lyssterk, uten at rødfargen inntrer.

Mye avhenger selvsagt også av hvor i verden man befinner seg, og Norges relativt lyse sommernatt er kanskje ikke optimal for å se et atmosfærisk lysfenomen med fargenyanser på månen.

