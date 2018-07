Hytteeier satt fast i utedo på årets varmeste dag

innenriks

Kunstneren har jobbet med den nye utedoen de siste ukene, og har støpt fundament, bygd utedo med plass for to og et lortefall på hele to og en halv meter, melder NRK.

Bygget var solid og skrudd skikkelig til da han fredag – på årets varmeste dag – oppdaget rester av byggeskum nede i bunn av lortefallet. Han manøvrerte en gardintrapp nedi hullet og klatret ned.

– Jeg trodde den stod støtt, men plutselig sklei den og jeg ble hengende fast i hullet. Da fikk jeg litt panikk der jeg hang og sprella i lufta, sier 52-åringen.

Mobiltelefon, sag og hammer lå oppe på gulvet, og kona og ungene var bortreist og nærmeste hyttenabo to kilometer unna. Utenfor doen var det 34 grader og inni var det som å sitte i en badstue. Moen sier han på et tidspunkt ikke trodde han ville komme seg opp i live, men oppdaget at han hadde en tommestokk og klarte til slutt å få tak i sagen, sage hullet i sittekassa større og til slutt komme seg opp igjen.

– I dag har jeg i flere timer følt meg i livsfare og sett for meg en langsom, smertefull tørstedød i den mest idiotiske situasjon jeg har klart å sette meg selv i på det jeg kan huske, skriver Moen på sin Facebook-side.

