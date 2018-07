Brannhelikopter i beredskap og 55 mannskaper i sving i Aust-Agder

innenriks

Mange av bakkemannskapene kommer fra Sivilforsvaret – 13 fra Aust-Agder, 10 fra Vestfold og 11 fra Drammen.

Lørdag morgen blåste det 8 meter per sekund, men brannvesenet mente at de til tross for vinden hadde brukbar kontroll på ytterkantene av brannen mellom Birkenes og Grimstad. Vinden har ført til at skogbrannen, som startet torsdag, stadig vekk har blusset opp igjen flere steder der den tidligere har vært slukket.

– Jeg vil si situasjonen er bedre nå enn den var på morgenen, sier vaktleder Kjell Christian Knarvik ved 110-sentralen til Agderposten lørdag ettermiddag.

Brannhelikopteret landet på Kjevik igjen i 14-tiden lørdag, etter at det hadde dynket sentrale deler av brannområdet med vann. Helikopteret står imidlertid parat og vil lette igjen og sette kurs for Vindlandsheia så fort det er behov for ekstra bistand fra lufta.

Ikke kontroll

Brannmannskapene bekymrer seg for hva som kan skje om vinden tar seg opp, noe den også gjorde. Lørdag ettermiddag blåste det relativt friskt i området.

– Vi snakker om østlig, frisk bris, opp mot 10 meter per sekund. I tillegg vil brannen i seg selv kunne generere vindsystemer, sa statsmeteorolog Kristen Gislefoss tidligere på dagen.

Brannvesenet er klar på at de langt fra har kontroll inne i selve skogen. Bruk av varmesøkende drone har vist at hele området er overopphetet, og at det dermed gløder under overflaten.

– Vi har klart å stoppe brannen innenfor de 200 målene vi har her så langt, men jeg er ikke i det modus å si at vi har kontroll. Det er langt unna, sier overbefalsvakt Jan Røilid fra Kristiansandsregionen brann- og redning (KBR) til Fædrelandsvennen lørdag ettermiddag.

Mange skogbranner

Lørdag kom det inn tunge byger med lyn og torden, noe brannvesenet frykter vil føre til flere samtidige branner. Brannene fra forrige uke i Setesdal blusset opp igjen, og nedbøren som følger med tordenværet, bidrar trolig ikke nok til å kvele flammer og glør.

Det brant også mange andre steder i Sør-Norge lørdag. I 16-tiden tok et brannhelikopter av for å bistå med slukkingen av en skogbrann i Dalansheia i Vegårshei. Brannvesenet i Telemark opplyste samtidig at det var 19 pågående skogbrannhendelser i fylket.

Lørdag brant det også i fjellsiden i Undredal i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane. Her er det vanskelig eller ingen mulighet for mannskaper å komme til med slukkeutstyr, og man var derfor helt avhengig av bistand fra brannhelikopter. Ingen bebyggelse eller personer var i fare, opplyser Vest politidistrikt.

Ved Lunde i Sirdal blusset en skogbrann opp igjen lørdag, og også her måtte et skogbrannhelikopter trå til.

Flere helikoptre i helgen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) øker nå skogbrannberedskapen ytterligere i helgen, på grunn av det varslede tordenværet. Det betyr at fire skogbrannhelikoptre plusses på de tolv som allerede er i beredskap.

DSB-direktør Cecilie Daae er oppgitt over at det stadig kommer meldinger om branner som har startet i nærheten av vann og innsjøer, noe som kan tyde på at det finnes personer som tror det er greit å grille eller gjøre opp ild hvis man bare gjør det i nærheten av vann.

– Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og overalt. Hvis ikke risikerer vi store ødeleggelser – ikke bare av skog og utmark, men også hus og hjem. I verste fall kan liv gå tapt, sier Daae.

