Skolebygning brant ned til grunnen i Lunner i Oppland

– I disse tider handlet det egentlig mest om å prøve å hindre spredning. Det er skog, vegetasjon, jorder og annen bebyggelse like i nærheten, så det var en klar målsetting for oss å hindre spredning. Vi hadde heller ikke ubegrenset med vann, så det ville vært vanskelig dersom brannen hadde spredd seg, sier brannsjef Sturla Bråten i Lunner-Gran brann og redning til NTB.

– Nødskrik

Nødetatene ble varslet om brannen i Gamle Lundby skole like før klokka 14. Bygningen ligger midt mellom to brannstasjoner i området, og i løpet av ti minutter var alle tilgjengelige mannskaper på plass.

– Heldigvis klarte vi nærmest med et nødskrik å hindre spredning. Det hadde så vidt begynt å brenne i skogen og vegetasjonen da vi hadde fått vann i slangen. Vi skulle ikke vært der noe seinere, sier en lettet brannsjef.

Skolen har tidligere blitt brukt som asylmottak, men var ikke i drift nå. Det var tre personer på stedet da brannen startet, men de kom seg ut på egen hånd.

– Vi sendte ut full alarm og tilkalte alle våre mannskaper. Da vi kom fram til stedet var hele bygningsmassen overtent. Vi kommer til å ha vakthold på stedet og drive etterslokking gjennom lørdagsnatten. Vi har hjelp fra Sivilforsvaret og også av noen bønder som har privat vanningsanlegg og som har bidratt med spredere, sier Bråten.

Bønde og naboer

I tillegg til at veldig mange bønder stilte opp med vannvogner, gikk naboer runder i skogen i nærområdet for å kontrollere og eventuelt varsle dersom det kom nedfall fra brannen.

– Nå er vi mest spent på hva lørdagen bringer. Om tordenværet kommer over området vårt, så vil vi etter all sannsynlighet oppleve flere samtidige branner, noe som gjør det ekstra krevende. Det er ferietid, men bemanningsmessig ser det lysere ut den kommende uka enn den vi avslutter nå. Det var nok en del som kom hjem fra ferie fredag, og vi hadde blant annet to deltidsmannskaper som ble kjørt rett til brannstedet av sine samboere. Det ligger i naturen til en brannmann at man ønsker å bidra, sier Sturla Bråten.

