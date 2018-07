Nesten kontroll over skogbrann i Aust-Agder

innenriks

Ti brannmannskaper har jobbet gjennom natten for å hindre skogbrannen på Vindlandsheia, mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder i å spre seg.

Det er funnet rester av både teltplass og bål i området som brant. På stedet ble det også observert gryter og annet campingutstyr, skriver Agderposten

Funnene som er gjort kan bli et viktig spor når politiet nå starter etterforskningen på hva som var årsaken til brannen som fredag formiddag hadde spredd seg til rundt 150 mål. I tillegg til mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret, har et helikopter også bidratt i slukkingen av brannen som kan være under kontroll hvis ikke vinden i området tiltar.

En uke

– Det brenner stort sett på de eksisterende brannflatene. Vi har hatt ti personer i sving gjennom natta, og nå får de avløsing av 25 personer fra sivilforsvar og brannvesen, fortalte brannsjef Jan Røilid til NTB i morgentimene fredag.

Det var rundt klokka 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindlandsheia. Brannen var kraftig og spredde seg fort.

Brannvesenet fryktet torsdag at det kan ta en opp til en uke å slukke flammene, skriver Agderposten.

Evakuerte

Området som brenner er et skogområde uten bebyggelse.

Selv om politiet og brannvesenet ikke vurderte det som nødvendig å starte evakuering torsdag, valgte flere beboere selv å evakuere både mennesker og dyr fra områdene nær skogbrannen utover kvelden, meldte NRK.

