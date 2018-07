Motorsykkelfører traff jernbjelke og kjørte av veien

innenriks

Politiet i Sørøst meldte på Twitter at en enslig MC hadde kjørt av veien klokka 23.13 torsdag kveld og at skadeomfanget på fører var uvisst. Kort tid etter kom beskjeden om at føreren av kjøretøyet var på vei fra Åros og skal ha truffet en jernbjelke langs veien i ulykken.

– Vi fikk den første meldingen fra AMK, og brannvesenet på stedet opplyste at det ikke hadde vært vitner til ulykken. Føreren var alene, han var ved bevissthet, men på grunn av omstendighetene rundt ble han sendt med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet oppretter sak, sier operasjonsleder Erik Gunnerød ved politiet til NTB.

Politiet kjenner ikke til detaljene rundt ulykken, bortsett fra at føreren er en mann i 20-årene fra lokalområdet og at han kom kjørende fra Åros.

