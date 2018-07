16-åring døde i vannscooterulykke i Lyngdal

innenriks

I tillegg til den omkomne gutten var ytterligere to gutter, én på 15 år og en på 17 år, involvert i ulykken.

– En av guttene er lettere skadd og er på Sørlandet sykehus i Kristiansand, mens den tredje gutten er sendt til Ullevål sykehus for videre undersøkelser, opplyser fungerende etterforskningsleder ved Mandal politistasjon, Lise Tronstad Sagebakken, i en pressemelding.

Pårørende blir ivaretatt av krisepersonell fra kommunen og av pårørendekontakt i politiet.

Politiet fikk melding klokka 0.43.

Hørte rop om hjelp

– Vi ble varslet av folk som hørte sammenstøtet, og som deretter hørte rop om hjelp, sier operasjonsleder Atle Loven i Agder politidistrikt til NTB.

Politi, helse, brannvesen og redningsskøyta Kaptein Skaugen ble sendt til stedet, og det viste seg å være snakk om sammenstøt mellom båt og vannscooter. Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent.

– Det var én person i båten og to på vannscooteren. Den ene på vannscooteren ble bekreftet omkommet, sier Loven.

Politiet har rutinemessig tatt blodprøver av de involverte, men det er ikke mistanke om ruspåvirkning.

Etterlyser vitner

Politiet er interessert i å komme kontakt med vitner som har sett selve hendelsen.

– Vi har sikret oss de to fartøyene og vil gjøre kriminaltekniske undersøkelser. I tillegg blir det gjort avhør av de involverte og eventuelle vitner som vi ikke har snakket med, forteller Loven.

Ifølge Sagebakken vil den ene av de involverte guttene i ulykken også bli avhørt nærmere fredag.

Ulykken skjedde mens natten var på sitt mørkeste, opplyser operasjonslederen.

I Lyngdal er det som i mange andre kommuner lov å kjøre vannscooter så lenge man holder seg minst 50 meter fra land.

Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop, skriver Fædrelandsvennen.

