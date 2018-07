Mars synlig på nattehimmelen over Sør-Norge

innenriks

Som med mange andre naturfenomener, er Mars-opplevelsen best når man vet hva man ser på. Politiet i Sørøst så seg natt til torsdag nødt til å minne folk om forskjellen på et nødbluss og et naturfenomen som en lysende planet på himmelen. Trolig bekymret synet av Mars relativt mange.

– Politiet har fått flere meldinger om at publikum har sett nødbluss på himmelen. Ifølge HRS er dette planeten Mars som er synlig i kveld. Nødbluss varer kun i 30 sekunder, påpeker politiet på Twitter.

Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge hadde tidligere latt seg fascinere på Twitter og lagt ved flere illustrerende foto.

– En flott kveld mange steder langs sørlandskysten. God sikt mot sør. Ser du et rød/oransje lys ca. 30 grader til venstre og noe lavere enn månen. Da ser du planeten Mars. Spesielt om den lyser lengre enn 4–5 min. Mange meldinger om den «røde planeten». Nyt opplevelsen, lyder beskjeden.

Fredag 27. juli vil den røde planeten være nærmere Jorda enn den har vært på 15 år, så da er det bare å skue mot himmelen de nærmeste kveldene også.

(©NTB)