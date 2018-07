Radioaktivt spillvann slippes ut i elv i Oslo

innenriks

Det er i forbindelse med bygging av togprosjektet Follobanen at Bane Nor må fjerne store mengder radioaktiv alunskifer. Mesteparten av skiferen fraktes til et sikret deponi, men enkelte partikler og støv blandes med vann og slippes ut i elven, skriver Vårt Oslo. Elven munner ut i Oslofjorden, like ved den populære badeplassen Sørenga.

«Resultatene viser at noen prøver overskrider grenseverdien på 1 becquerel for naturlig forekommende uran, og er dermed definert som radioaktivt avfall.», skriver Statens strålevern i sin tillatelse av utslippet og viser til målinger gjort av Institutt for energiteknikk.

Kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth i Bane Nor opplyser at strålingen fra alunskiferen er lav.

– Dette arbeidet foregår i friluft, og det er ikke grunn til bekymring for menneskers helse. I tillatelsen fra Statens strålevern blir det, på bakgrunn av informasjon og estimert totalutslipp, vurdert at risikoen for påvirkninger på ytre miljø er lav, sier han til Vårt Oslo.

Roger Pihl i foreningen Alnaelvas Venner er ikke begeistret.

– Når Bane Nor nå får lov til å slippe ut radioaktivt vann i elven, burde de pålegges å betale for utslippet. Pengene bør øremerkes opprusting og forbedring av Alnaelva, sier han.

Tidligere i sommer har det også blitt sluppet ut kloakk i elven i forbindelse med Follobaneprosjektet. En oljelekkasje førte også til at opptil 80.000 liter med fyringsolje rant ut i elven i juni.

