Mann i 20-årene pågrepet for vold mot eksen og politiet

innenriks

Politiet i Sørøst meldte om hendelsen på Twitter.

– Vi fikk første melding rundt midnatt på telefon, via tredjepart om at mannen skal ha oppført seg voldelig mot henne. De befant seg hjemme hos noen andre, sier operasjonsleder Marianne Mørch til NTB.

Politiet rykket ut og pågrep mannen klokka 1 natt til onsdag.

– Det var underpågripelsen at han også sparket mot politibetjenten. Vi har ingen detaljer utover dette, men det skal ikke være snakk om skader på betjenten, sier Mørch.

Politiet har ikke opplysninger om motivet for volden.

– Kvinnen skal ha merker etter volden på kroppen, men hun ble ikke brakt inn til legevakt, hun er blitt undersøkt på stedet. Hun ble værende på adressen, det ble gjort avhør der og saken etterforskes, sier Mørch.

Hun sier de to skal ha vært et par tidligere, men at de er usikre på om de var det nå.

