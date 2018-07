Gjør hele festivalen gratis for å hylle brannfolk, frivillige og ofre

innenriks

Arrangørene meldte tidligere at de ønsket å gi noe tilbake til de som har stått på for å bekjempe skogbranner, både frivillige og brannpersonell.

Nå har de bestemt seg for å ta «den helt ut» og gir bort hele festivalen, altså gjør den gratis til alle som vil ha billett.

– Etter den responsen vi har mottatt, så har vi bestemt oss for at det blir gratis inngang for alle under hele festivalen, sier arrangementsansvarlig Henning Myrer i en pressemelding.

– Vi ønsker at så mange som mulig skal få være med å ta del i denne happeningen, og da skal ikke pris stå i veien for noen. I tillegg til dette lager vi et eget Trestokkfond, der deler av billettpengene som har kommet inn skal avsettes, sier han.

Blant artistene som opptrer på årets festival er DumDum Boys, CC Cowboys, Raga Rockers, Sivert Høyem, Bernhoft & The Fashion Bruises, Mando Diao, Vintage Trouble, Queen Machine og Jacob Dinesen.

Festivalen finner sted 3. og 4. august på Haslemoen leir i Våler kommune i Hedmark.

