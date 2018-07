Folk bes holde seg unna skogbrann i Grue i Hedmark

innenriks

Området ligger like nord for Kongsvinger, like ved svenskegrensa.

– Det brenner nå i et område på omtrent 40 mål, og det blåser kraftig på stedet. Brannen går nordover og har krysset fylkesvei 201. Brannvesenet har godt med ressurser, opplyser operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB.

Et brannhelikopter var framme i 17-tiden, og Sivilforsvaret har også mannskaper på stedet.

– Det er ingen bebyggelse i området, og derfor ingen umiddelbar fare for at brannen skal nå hus. Man må ganske langt nordover før det er snakk om en seter og kanskje ei hytte, sier operasjonslederen.

Det var en tipser som ringte brannvesenet og fortalte at det brant i skogen, sier utrykningsleder Tommy Jonassen ved brannvesenet i Kongsvinger til Glåmdalen.

Brannvesenet forsøker å omringe brannen, men vinden spiller ikke på lag, sier Glåmdalens reporter på stedet. Han forteller at brannvesenet oppfordrer folk til å holde seg unna, slik at brannbilene kommer seg fram.

En kvinne som befant seg ved Frysjøen tidligere onsdag, sier hun er glad hun ikke var der da det begynte å brenne.

– Hadde jeg vært der lenger, hadde jeg kanskje ikke kommet ut igjen, sier hun.

(©NTB)