Det bekrefter operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 0.44.

Mannen ble funnet like over klokken 22. På grunn av ulendt terreng og at mannen ikke hadde identifikasjon på seg, tok det tid å få bekreftet at det var riktig person som var funnet.

82 frivillige deltok mandag kveld i søket, i tillegg til hundepatruljer, politipatruljer og to helikoptre.

Mannen ble sist sett av familien klokka 15 søndag.

