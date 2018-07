Hydro tar høyde for langvarig krise – varsler flere permitteringer

innenriks

I tillegg til de 80 permitterte, mistet 175 innleide arbeidere jobben. I forbindelse med framleggelsen av resultatet for andre kvartal, varslet selskapet at ytterligere 150 ansatte kan bli permittert og at tiltakene også kan komme til å ramme 250 innleide ved selve Alunorte-raffineriet, skriver Dagens Næringsliv.

Hydro vurderer samtidig å stenge ned tre av de sju produksjonslinjene ved Alunorte-raffineriet, noe som innebærer at det vil ta lenger tid å komme tilbake til full produksjon når selskapet igjen skulle få grønt lys. Dersom en slik nedstengning blir iverksatt, vil det ta to-tre måneder å gjenoppta full produksjon.

Brasilianske myndigheter har siden februar pålagt Hydro å kun opprettholde 50 prosent av produksjonen ved Alunorte etter kraftig regnvær, flom og påstander om utslipp i drikkevannet. I flere måneder har derfor også aluminiumsverket Albras og bauksittgruva Paragominas produsert med kun 50 prosents kapasitet, noe som påvirket Hydros resultat i andre kvartal negativt.

– Situasjonen i Brasil har vært utfordrende og har tatt lengre tid enn ventet. Vi er klare til å gjenoppta full produksjon når som helst, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg under tirsdagens resultatpresentasjon.

Ifølge E24 har Hydro fastslått at de direkte kostnadene av Brasil-krisen i første kvartal var rundt 450 millioner kroner. I andre kvartal kunne bauksitt- og alumina-divisjonen hatt et underliggende resultat på 1,1 milliarder kroner med full produksjon ved Alunorte, men istedenfor førte bremsen til at resultatet ble svake 364 millioner kroner i stedet. Selskapet har dermed tapt godt over 1 milliard kroner på situasjonen i Brasil allerede.

I tillegg til at Hydro ennå ikke vet når produksjonen kan gjenopptas for fullt, vil det trolig gå flere kvartal med tapte inntekter før alt går som normalt igjen. Dessuten har selskapet også varslet 210 millioner kroner i investeringer i sosiale tiltak i Barcarena-området, samt en halv million kroner i oppgraderinger av vannrensekapasiteten ved Alunorte. Dette vil øke kapasiteten med rundt 50 prosent fra første kvartal 2019.

