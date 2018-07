Ytterligere krisetiltak for å hjelpe tørkerammede bønder

innenriks

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltakene etter et krisemøte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ettermiddag.

Mens mange nyter Syden-temperaturene som har vært i Sør-Norge i sommer, gjør den verste tørken siden 1947 at bøndenes fôravlinger er langt under det normale.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sommer. Denne tørkesituasjonen har vært utfordrende for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentene, sa Dale.

Gir flere dispensasjoner

Myndighetene har allerede innført flere tiltak, men ser seg nå nødt til å ta ytterligere grep.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa Dale.

Han lanserte ti punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene.

Blant annet vil man framover gi dispensasjon på kravet om fôropptak på beite, og forskuddsutbetalingene på avlingsskadeerstatning blir økt til 70 prosent av summen. Det opprettes samtidig flere kontrollstasjoner, slik at importert fôr kan losses av på flere havner.

I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for at bøndene får bruke matkorn som såkorn det kommende året, noe Felleskjøpet har foreslått. Det gis også dispensasjon slik at økobønder kan bruke sine områder til fôr og beite, og fortsatt få tilskudd.

– Kommet langt

Tørken har blant annet gjort at mange bønder har måttet kjøpe fôr fra utlandet for å ha nok mat til dyrene sine. Samtidig melder slakteriene om stor pågang fra bønder som ser seg nødt til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag hadde følgende kommentar etter møtet, som varte en god halvtime lenger en planlagt:

– Vi har presentert konkrete tiltak, og vi har kommet langt for å komme til enighet om regelverksendringer som gir handlingsrom for bonden. Det er viktig at vi har maksimalt fokus på tiltakene vi kan gjøre noe med, sa han.

Landbruksministeren understreket etter møtet at de vil jobbe videre med flere andre forslag som krever lengre behandlingstid.

– Det er flere andre spørsmål av økonomisk karakter. Der vil vi gjøre et faglig arbeid de kommende ukene og danne grunnlag for senere politiske drøftinger. Vi avklarer ikke dette i dag, men fortsetter med konstruktiv dialog med landbruksorganisasjonene, sa Dale.

– Vanskelig psykisk

Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sier at hun opplever at myndighetene bryr seg, og gjør tiltak slik at bonden kommer bedre ut av denne situasjonen.

– Vi er i en krisesituasjon som vil gi langtidseffekter. Det gjenstår en del. Vi understreker at den økonomiske situasjonen som bonden står i, er vanskelig psykisk. Det haster å få dette gjennomført, sier hun.

Meteorologene kan foreløpig ikke love noen umiddelbar bedring i været for de tørkerammede bøndene.

– Østafjells blir det nok tørt til og med fredag med temperaturer på rundt 30 grader. I helgen kan det komme en del kraftige byger med torden, hvor hver byge kan ha med seg 5–10 millimeter nedbør, men det vil være store lokale forskjeller, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– På Vestlandet og i Trøndelag ser det likevel ut til at det i begynnelsen av uka vil komme noe nedbør. Det vil nok likevel bare komme mellom 10 og 15 millimeter, så det vil trolig fremdeles være ganske tørt.

(©NTB)