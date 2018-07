YS-leder Jorunn Berland gir seg

innenriks

Berland er dermed ikke tilgjengelig for en ny fireårsperiode ved ledervalget den 31. oktober, skriver Fri Fagbevegelse.

– Jeg har vært tillitsvalgt helt siden begynnelsen av 80-tallet. Ut fra en total vurdering er dette riktig tidspunkt for å gi seg. Et langt fagforeningsliv er snart over, sier Berland, som har ledet YS, en fagforening med drøyt 200.000 medlemmer, siden 2013. Da etterfulgte hun nåværende Spekter-direktør Tore Eugen Kvalheim etter å ha vært forbundsleder i Finansforbundet.

– Siden jeg begynte som tillitsvalgt på heltid på begynnelsen av 1980-tallet, har det vært litt av en reise. Det har gitt meg vanvittig mye, jeg har opplevd veldig mye spennende og møtt veldig mange spennende mennesker, sier Berland.

