Tor Erling Staff er død

Til NRK opplyser sønnen, Trygve Staff, at faren sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag ettermiddag.

Staff ble cand.jur. i 1958 og tok senere også utdanning i USA, ifølge Wikipedia.

Han ble høyesterettsadvokat i 1967 og var direktør for Den norske Forleggerforening i perioden 1966 til 1970.

Staff har vært forsvarer for en rekke klienter, inkludert personer som har vært tiltalt for voldtekt og andre seksuallovbrudd og for narkotikalovbrudd.

Han gjorde seg også bemerket utenfor rettssalen. I 1994 og 1995 ledet han debattprogrammet «Lønning og Staff» på TV 2 sammen med Per Ståle Lønning.