To pågrepet etter dødsulykke i Masfjorden

Politiet etterforsket først saken som en ulykke, men nye opplysninger førte til at politiet gikk til pågripelse av to personer, skriver Bergensavisen.

– De er siktet for å ha hensatt eller å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand, opplyser politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Bergensavisen skriver imidlertid at den får bekreftet fra annet hold at de to pågrepne er siktet for falsk forklaring. Begge blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag.

Mannen i 40-årene ble funnet død i en veigrøft i Stordalen i Masfjorden i 1-tiden natt til onsdag. En sykkel lå ved siden av mannen.

Det er ventet at politiet vil kommentere saken ytterligere i forbindelse med fredagens fengslingsmøter.

