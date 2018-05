Meglerkjeder: Boligprisfallet det siste året kan være hentet inn

innenriks

– Når det gjelder prisene, så ser det i våre tall ut som om nedgangen vi har hatt i Norge er nullet ut, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at målt mot april er prisene for hele landet opp 1,5 prosent hos DNB, og for Oslos del tror Buraas det ligger an til en solid vekst i mai. Dermed nærmer prisene seg toppnivået fra april 2017.

Hos Privatmegleren forteller administrerende direktør Grethe W. Meier om flere på visning og budrunder på mange av eiendommene.

På Torshov i Oslo gikk nylig et oppussingsobjekt på 57 kvadratmeter til 3,7 millioner kroner, 600.000 over prisantydning.

– Det var veldig overraskende for meg også at den gikk så høyt. Den gikk faktisk for samme pris som de andre leilighetene i området som allerede er pusset opp, sier eiendomsmeglerfullmektig Lise Søraker i BN Bolig som sto for salget.

